Guglielmo Marconi, oggi parte la festa

Anticipo di festa di compleanno, oggi a Sasso Marconi, dove su iniziativa del Comune si spengono le 150 candeline sulla torta dell’anniversario della nascita del suo cittadino più illustre: Guglielmo Marconi, nato a Bologna, a Palazzo Marescalchi il 25 aprile 1874. Il premio Nobel che nel 1938 ha dato il nome allo stesso Comune che fino ad allora si chiamava Praduro e Sasso e al quale ha procurato notorietà planetaria. Sarà quindi un pomeriggio di festa che si svolge negli spazi del settecentesco borgo di Colle Ameno, con inizio alle 17.30, orario nel quale è fissata l’inaugurazione della mostra fotografica Sasso Marconi, la città di Guglielmo. Esposizione nata dalla collaborazione tra Assemblea legislativa regionale, Comune di Sasso, Emilia-Romagna film commission e Fondazione Marconi, la mostra ripercorre la vita di Marconi mettendo in luce la stretta relazione tra lo scienziato, il territorio di Sasso Marconi e Villa Griffone, teatro dei primi esperimenti marconiani ed oggi sede della Fondazione e del museo.

L’allestimento comprende anche alcune foto inedite tratte dalla serie tv "Marconi, l’uomo che ha connesso il mondo", con Stefano Accorsi nei panni di Marconi, che andrà in onda a maggio sulle reti Rai. Dopo essere stata esposta negli spazi dell’Assemblea legislativa, la mostra approda dunque nelle sale di Villa Davia, a Colle Ameno, arricchita da una sezione filatelica curata dal Circolo Filatelico G. Marconi, di alcuni cimeli appartenenti al museo della comunicazione G. Pelagalli, altri oggetti storici e scientifici forniti dalla Fondazione Marconi. La festa prosegue poi con la premiazione delle associazioni locali che si sono segnalate per il lavoro di divulgazione dell’opera e della memoria di Marconi, in particolare il circolo filatelico, l’associazione per i gemellaggio, il gruppo studi Progetto 10 righe e l’orchestra Onda Marconi che chiuderà la cerimonia con alcuni brani musicali.

A seguire l’apertura della mostra con i disegni realizzati dagli studenti delle scuole di Sasso e un’apericena con dj set e il taglio della torta per i 150 anni dello scienziato introdotta da un’azione scenica della Momi show aps. Per questo importante anniversario marconiano sono state realizzate alcune cartoline commemorative con i disegni prodotti dagli studenti dalle scuole medie di Sasso e Borgonuovo e una serie di gagdet celebrativi, disponibili nei banchetti degli eventi e alla sede di InfoSasso nella piazza del capoluogo.

Gabriele Mignardi