Happy Hand ai nastri di partenza "L’inclusività è la parola d’ordine"

Ai nastri di partenza la undicesima edizione di Happy Hand, che si terrà da oggi a domenica, promossa e organizzata dall’associazione bolognese Willy The King Group-Wtkg, grazie all’adesione di Bper con i patrocini di Comune di San Lazzaro, Città metropolitana, Centro servizi per il volontariato Volabò, Coni, Comitato Italiano Paralimpico e il coinvolgimento in molteplici attività di associazioni e fondazioni attive nell’inclusione. Un appuntamento fisso del territorio con l’obiettivo di far incontrare persone e creare una cultura consapevole sulla disabilità attraverso momenti di grande partecipazione collettiva come la Happy Color: la corsa dai mille colori che celebrerà la quarta edizione domenica, 27 maggio. Rilanciata a pieno regime la stretta collaborazione con la coop sociale onlus La Fraternità. E così la mini olimpiade nel parco, nella giornata odierna, vedrà il coinvolgimento di ben 17 centri diurni della regione e degli studenti degli istituti Mattei e Majorana. Tra le novità più significative dell’edizione 2023 sicuramente Happy Swap (domani), la festa del baratto e del riuso con lo scambio gratuito di vestiti infanzia-adolescenza e accessori donna, nel mood del progetto And Circular della Onlus La Fraternità. Ancora due le sfilate proposte sul Red carpet al Parco della Resistenza: domani, alle 17.45, moda e suggestioni tropicali nell’Africa di Erendira, in collaborazione col brand creato dalla stilista bolognese Catia Bacillieri. Una proposta fashion che guarda al sociale, in un fondo di luce e colori caldi. Domenica, invece, alle 10.30, Happy Color (apertura delle iscrizioni alle 9.15): la corsa dei mille colori, come sempre a partecipazione gratuita, con la maglietta celebrativa dell’artista Aleandro Roncarà in omaggio ai primi 500 iscritti. Giornata che si concluderà con un’altra sfilata: alle 17 in passerella i cani con disabilità per celebrare il gran finale di Happy Hand nel Pet Carpet Show. L’adesione di Midnight Foundation, organizzazione internazionale e multidisciplinare dedicata alla lotta contro l’emangiosarcoma canino, di Sanpa Dogs, il canile di San Patrignano e del Canile Intercomunale Savena di Loiano, conferiscono a questo appuntamento anche una forte valenza solidale, perché saranno in vendita magliette e gadget il cui ricavato verrà devoluto alla ricerca scientifica e all’attività del canile bolognese. E poi tanto sport: basket, arrampicata sugli alberi, sitting volley, arti marziali, scherma, il calcio di Bfc senza barriere. "Happy Hand è una straordinaria manifestazione, in grado di oltrepassare tutte le barriere con sport e divertimento", dichiara il sindaco Isabella Conti.