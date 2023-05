Helene Stapinski, dagli Usa a Matera

La scrittrice e giornalista statunitense Helene Stapinski, in tour per l’Italia presenterà domani a Bologna il romanzo Mistero a Matera nella biblioteca Renzo Renzi in Cineteca (alle 18). L’autrice sarà in compagnia di Raffaella Baccolini, Adele D’arcangelo e Donatella Melucci. Stapinski insegna scrittura creativa e giornalismo alla New York University e collabora per diverse testate, tra le quali New York Times, Washington Post, ed è autrice di Five-Finger Discount: A Crooked Family History, bestseller negli Usa. Mistero a Matera racconta la storia della trisavola lucana dell’autrice, Vita Gallitelli, emigrata negli Stati Uniti dalla Basilicata rurale di fine Ottocento.