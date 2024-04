I 1.800 alberi della Foresta Fabbri: "Il nostro impegno per l’ambiente"

Arancio, caffè, anacardo, banano, mangrovia, alloro: sono solo alcuni dei 1.800 alberi che compongono la Foresta Fabbri realizzata in collaborazione con Treedom, realtà italiana che permette di piantare alberi a distanza, e che rappresenta un nuovo tassello dell’impegno dell’azienda Fabbri a favore dell’ambiente, del territorio e dello sviluppo sostenibile. Un grande cuore verde che batterà in tutto il mondo, dall’America Latina passando per l’Africa e l’Oceania, e che permetterà di assorbire in 10 anni quasi 450 tonnellate di CO (monossido di carbonio). "Per un’azienda diventata grande valorizzando i preziosi frutti della terra – spiega la famiglia Fabbri - il rapporto con l’ambiente è un fatto naturale. La collaborazione con Treedom anche di sostenere e offrire opportunità di reddito alle comunità locali".