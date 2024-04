I ’40 Fingers’: musica senza limiti

Arrivano, questa sera alle 21, sul palco del Teatro Duse i 40 Fingers, nuovo fenomeno mondiale del crossover. Il quartetto, composto dai chitarristi Matteo Brenci, Emanuele Grafitti, Enrico Maria Milanesi e Andrea Vittori, conta più di 100 milioni di visualizzazioni su Youtube conquistate grazie ai loro riarrangiamenti per 4 chitarre acustiche delle hit del rock e del pop, ma anche delle colonne sonore più amate. I 40 Fingers hanno duettato con star internazionali come Andrea Bocelli e Tory Kelly, passando per Andy Summers dei The Police e ricevuto l’endorsement ufficiale dei Queen. Accompagnati da una scenografia visiva firmata dai migliori light designer europei, i 4 chitarristi proiettano il pubblico in un viaggio musicale senza confini linguistici e geografici.