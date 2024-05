I 50 anni di Sarti Antonio Loriano Macchiavelli ’sbarca’ in Francia

In occasione dei 50 anni della prima inchiesta dell’ispettore Sarti Antonio, il personaggio nato dalla penna di Loriano Macchiavelli (foto), tra i massimi autori italiani di genere noir, l’Alliance Française oggi alle 18 ospita, nella sede di via De’ Marchi 4 la presentazione del libro ’Les jours de la peur’ (’I giorni della paura’) di Macchiavelli (Les éditions du Chemim de fer) tradotto da Lurent Lombard e appena pubblicato in Francia. Con l’autore ne parleranno François Grosso, Michela Mengoli e Marco Bernardi. Ambientato nella Bologna degli Anni 70, con un attentato che uccide 4 persone, è il romanzo attraverso il quale Bologna diventa grande protagonista letteraria, con le ombre dei portici per la prima volta raccontate con inquietudine.