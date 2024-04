I candidati del Nord-Est. In lista ex sindaci, veterani e new entry . Ecco i nomi in campo

Consegnati i simboli dei partiti, il tempo per depositare le liste stringe. E, mentre si entra nel vivo della campagna elettorale per le Europee dell’8 e 9 giugno, se alcuni partiti hanno già definito i candidati, altri stanno limando gli ultimi nomi, con qualche casella ancora libera, magari da occupare con alcuni profili di spicco. Ecco il quadro delle liste nel Nord-Est per Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi sinistra, Azione e Stati Uniti d’Europa.

MOVIMENTO 5 STELLE

In attesa di capire se il campo largo con il Pd possa decollare almeno in Emilia-Romagna (il senatore Marco Lombardo di Azione l’ha già definito "il modo per allontanarci dalla coalizione"), gli stellati sono alle prese con la definizione dei candidati per le Europee. Due i nomi già definiti: Ugo Biggeri, tra i fondatori di Banca Etica, e la giornalista Sabrina Pignedoli che scommette sul bis. Gli altri candidati si scopriranno al termine delle ’Parlamentarie’ online. Ieri sera alle 22 si è chiuso il secondo turno di votazione.

ALLEANZA VERDI SINISTRA

Archiviata la suggestione della vice sindaca Emily Clancy come capolista, in testa ci sarà l’ex sindaco di Riace, in Calabria, Mimmo Lucano (capolista anche al Sud). Diventato famoso per il modello di integrazione dei migranti, era stato anche processato, salvo poi venire assolto da quasi tutte le accuse. L’altra testa di lista (in quota Verdi) è Cristina Guarda, consigliera regionale del Veneto. In lista anche il coportavoce dei Verdi di Parma, Nicola Dall’Olio, e Jessica Cugini, consigliera di Verona, in quota sinistra. Fiorella Belpoggi, direttrice scientifica dell’Istituto Marazzini di Bologna, invece, ha deciso che non correrà.

AZIONE

Già definiti quasi tutti i candidati. Di sicuro ci sarà l’ex sindaco grillino di Parma Federico Pizzarotti che, dopo aver lasciato +Europa (in polemica con l’alleanza con Matteo Renzi), ha deciso di correre con i calendiani. Confermati il segretario di Azione Veneto Carlo Pasqualetto e il segretario provinciale di Azione di Trento, Mario Raffaelli. Poi correranno l’imprenditore Giovanni Poggiali e il sindaco uscente di Spilamberto (Modena), ex Pd, Umberto Costantini. Resta ancora un punto interrogativo sui capilista: oggi il leader Carlo Calenda dovrebbe decidere se guidare il Nord-Est (e probabilmente anche le altre circoscrizioni). In tandem, come testa di lista, potrebbe esserci l’ex ministra Elena Bonetti.

STATI UNITI D’EUROPA

A guidare la lista +Europa, Italia Viva, LibDem Europei, Radicali Italiani, Psi e Italia C’è, ci sarà Graham Watson, cittadino italiano, ma per vent’anni parlamentare scozzese, e già capogruppo dell’Alde, il partito dell’Alleanza dei liberali e dei democratici per l’Europa. Ancora da definire, invece, gli altri nomi in lista. C’è chi scommette, però, in quota Italia Viva, sull’assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori, che già da tempo si è detto disponibile a correre per Bruxelles.