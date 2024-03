I centauri rombano al Sant’Orsola e portano doni ai piccoli pazienti

Sono partite da Casalecchio le prime moto della Polizia stradale e degli altri centauri che l’altra mattina hanno dato vita alla tredicesima edizione del ’motogiro di beneficenza’ che sostiene l’associazione Piccoli Grandi Cuori. Sulle due ruote i motociclisti del motoclub Doc Borgo Panigale Io viaggio hanno portato doni, uova di cioccolato e tricicli porta flebo ai bambini e alle bambine con cardiopatie congenite ricoverati durante le festività pasquali presso nel reparto di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età Evolutiva del Sant’Orsola.

Presenti a scortare il gruppo anche rappresentanti di Polizia di Stato, Polizia Municipale di Bologna, che assieme ai motociclisti bolognesi, modenesi e ferraresi dei gruppi Motopinguino e Cascomatto hanno sfilato per le vie del Policlinico per poi giungere a lato del padiglione 23, dove si trova il reparto. Ed è qui che hanno depositato il loro carico speciale di doni da scartare: uova di cioccolato lasciati dai motociclisti e un triciclo "adattato" con porta flebo affinché i bambini possano giocare e muoversi più liberamente. Ad accoglierli, oltre ai sanitari, i volontari dell’associazione Piccoli Grandi Cuori.

Il ricavato dell’intera giornata (iscrizione al motogiro) sarà destinato al Polo dei Cuori la principale struttura di accoglienza dell’associazione in via Marco Polo a Bologna, con sei appartamenti dedicati ad ospitare gratuitamente familiari di pazienti con cardiopatie ricoverate in ospedale o pazienti stessi dimessi ma non ancora pronti per per tornare a casa oltre a pazienti e familiari residenti fuori regione che devono sottoporsi ad accertamenti e controlli presso il Sant’Orsola.