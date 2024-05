I Frogs sfidano il North Park University Vikings

Una partita unica si svolgerà oggi alle ore 15.00, al Velodromo Vigorelli di Milano: direttamente dagli Stati Uniti, i Frogs Legnano ospitano i North Park University Vikings per un incontro amichevole.

Evento collaterale al Campionato Italiano di Football Americano IFL, porterà lo spirito e il gioco americano sul campo milanese, offrendo al team neroargento una preziosa opportunità per misurarsi con i “nativi“ della palla ovale e favorendo una maggiore conoscenza e visibilità del football americano nel nostro paese. "Questa partita sarà un evento speciale – sottolinea il presidente Ettore Guarneri -, un confronto sul campo con chi questo sport ce l‘ha nel sangue, ma soprattutto un’occasione di festa per tutta la famiglia Frogs per condividere la passione per il football".

Il team di college di Chicago milita in III Division NCAA, il Campionato universitario dove crescono i futuri talenti della NFL e che negli States è tutt’altro che una lega minore, capace, infatti, di riempire gli stadi ad ogni partita con quel tipico tifo entusiasta, colorato e festaiolo.

Saranno protagonisti non solo la prima squadra Frogs del Campionato IFL: l’evento vedrà anche la partecipazione delle atlete e degli atleti delle giovanili di Legnano, appartenenti alle categorie Tackle e Flag Under 17, Under 15 e Under 13, e MiniFlag dai 6 anni. Kick-off dalle 15.15.

Infine, nella decima giornata del campionato di I Divisione, anche i Rhinos Milano osserveranno un turno di riposo mentre sabato prossimo un’altra formazione meneghina, i Seamen Milano, debutterà in casa contro i Tirol Raiders nella seconda stagione di European League of Football

Lorenzo Pardini