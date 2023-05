I ladri-vandali colpiscono ancora, presi due giovani

Son tornati sul luogo del misfatto e sabato scorso hanno forzato l’ingresso di altre due residenze i ladri-guastatori che già nelle settimane scorse avevano messo in allarme le famiglie di via Boschetto, una zona residenziale lungo la strada Napoleonica, a poche centinaia di metri dagli esercizi commerciali e cinque minuti di auto dal centro di Loiano. La prima abitazione era già stata svaligiata e vandalizzata nelle incursioni di fine aprile, l’altra invece era nuova a questa situazione che aumenta la preoccupazione dei residenti. Stavolta però, racconta una testimone, l’intervento tempestivo dei carabinieri ha interrotto l’azione di questi malviventi che sono stati notati da una signora che ha subito chiamato il 112. Quando la pattuglia è arrivata sul posto le porte spalancate erano due. La prima aveva subito il trattamento ormai tristemente noto: la serratura forzata, cassetti rovesciati, cucina devastata, rifiuti e frigorifero svuotato con alimenti per terra, fango e sporcizia in tutti gli ambienti. Alla seconda tappa sono però messi in fuga dall’arrivo dei carabinieri, che nelle vicinanze avrebbero identificato due giovani che non hanno saputo spiegare il motivo della loro presenza in quell’area residenziale.

g.m.