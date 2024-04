I migliori talenti internazionali premiati al concorso ’Scappi’

Pioggia di premi nell’ultima giornata del concorso internazionale enogastronomico "Bartolomeo Scappi". La serata di mercoledì della 23ª edizione ha visto come da tradizione sugli scudi gli alunni, dopo la prima giornata che era stata invece dedicata ai professionisti. Sotto gli occhi del sindaco Fausto Tinti alla sua decima e ultima partecipazione alla cena di chiusura del concorso, e sotto la puntuale direzione della dirigente Patrizia Parma, gli otto istituti alberghieri italiani e gli altrettanti stranieri si sono ritrovati nel salone dello "Scappi" per vivere la serata di premiazioni rese ricchissime grazie a un pool sempre più nutrito di sponsor. Nel settore cucina a trionfare è stato Andrea Ferrari del "Vergani Navarra" di Ferrara con il piatto "La ‘Vite’ al tramonto". Nella pasticceria premiata col gradino più alto del podio la viennese Valentina Perugini con il dolce "Sisikekse". Tutto straniero il podio della categoria Sala bar-Cocktail, con trionfo dell’ "After Sun" dell’olandese Jessica Van Kuik. Premi ‘saccheggiati’ dall’Italia invece nella categoria "Caffetteria Met", con Andrea Meloni di Arzachena primo. La migliore in "Accoglienza Turistica" è stata invece Sophie Diacono dell’Institute of Turism Studies di Malta. Chiusura come sempre dedicata ai premi della sempre attesissima mostra gastronomica in piazza XX Settembre: il primo premio è andato all’"Alberini" di Lancenigo di Villorba.

c. b.