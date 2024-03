I minorenni e il ritiro di un pacco in Posta : "Le regole cambiano se hanno compiuto 14 anni" Poste Italiane conferma che l'ufficio postale ha seguito correttamente la procedura per il ritiro di pacchi da parte di minori. Genitori possono ritirare per minori sotto i 14 anni, mentre dai 14 ai 18 anni il minore o una persona delegata possono ritirare.