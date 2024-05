I ragazzi delle scuole alla ‘marcia della pace’

Gli studenti della scuola media Donini Pelagalli di Castel Maggiore sono scesi in strada per rimarcare i valori alla base della legalità. E’ successo ieri mattina in occasione della ‘Marcia della pace’, a 32 anni dalla strage di Capaci. I ragazzi hanno sfilato lungo la centrale via Gramsci per raggiungere il parco dedicato alle staffette partigiane indossando magliette verdi, bianche e rosse con le frasi rappresentative della Costituzione. Magliette realizzate con il contributo del centro sociale Pertini. Grazie all’impegno della docente Annamaria Giovannini, referente del progetto e della dirigente scolastica Antonietta Esposito, gli studenti hanno portato elaborati (letture, canzoni, striscioni, etc.) frutto di diverse attività coordinate dai docenti durante l’anno scolastico.

Gesto simbolico la creazione, con il contributo degli artisti dell’associazione HobbyArt, della gigantesca bandiera dei valori degli studenti diventata il manifesto della marcia.

Nel’occasione il presidente di Scuolare Giovanna Lovergine ha detto: "Il progetto Giovanni Falcone anno dopo anno cammina nelle gambe di tanti giovani che grazie alle testimonianze dirette diventano protagonisti attivi e ambasciatori di valori. Quest’anno per l’alto valore educativo la Fondazione Giovanni Falcone ha patrocinato il progetto". Alla manifestazione erano presenti anche il sindaco Belinda Gottardi, l’assessore Paolo Gurgone, il questore di Bologna Antonio Sbordone, Amdeo Landino, segretario del Siulp di Bologna, i carabinieri della locale stazione dell’Arma, i referenti della polizia locale. Ed anche il poliziotto che faceva parte della squadra catturandi di Palermo e il giornalista palermitano Enzo Mignosi.

Pier Luigi Trombetta