I risultati della Bcc Felsinea: "Anno migliore di sempre"

Bilancio record, nuove assunzioni tra i giovani, attenzione all’ambiente e alle politiche di genere. È stato un anno di soddisfazioni, il 2023, per la Banca di Credito Cooperativo Felsinea, che ha presentato ai soci il bilancio di sostenibilità, approvando anche il bilancio relativo all’esercizio. Dopo un utile quasi raddoppiato nel 2022, la banca è cresciuta, con un utile di quasi 12 milioni di euro, con un aumento del 23%. In riduzione i crediti deteriorati, mentre è aumentato il patrimonio a 125 milioni di euro, segnando un +10,6%, con un indice di solidità fra i migliori d’Italia al 22,6%. La raccolta ha superato 1,7 miliardi di euro. "In termini economici, la banca ha chiuso l’anno migliore di sempre – commenta il presidente Andrea Rizzoli –. Un risultato che ci consente di aumentare la nostra capacità di dare credito a giuste condizioni, così come di sostenere sempre più concretamente i nostri territori con la volontà di agire per il bene della comunità intera e per un futuro migliore per noi per le generazioni che verranno".

Sono aumentati anche i clienti, quasi 37.500, e i collaboratori: 178 dipendenti, il 94% dei quali assunto con contratto a tempo indeterminato. Per la maggior parte, si tratta di giovani under 30 e le donne lavoratrici salgono al 51%. "Risultati straordinari – dice il direttore generale Andrea Alpi (foto) –, che accrescono risorse per lo sviluppo e la sostenibilità, realizzati nonostante le difficoltà del nostro territorio appenninico colpito dall’alluvione". All’assemblea, Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative: "La crescita della Bcc è la prova tangibile della resilienza del nostro tessuto produttivo, ma anche del diverso modo di fare banca del credito cooperativo. Una biodiversità che va sostenuta in Italia e in Europa".

A sostegno del territorio, sono stati stanziati 552 mila euro, per 325 iniziative e progetti sostenuti. Grande impegno per i territori colpiti dall’alluvione, attraverso misure economiche e donazioni, come un plafond di dieci milioni di euro in finanziamenti a tasso zero per persone, famiglie e imprese, la sospensione delle rate dei mutui e la creazione di un Fondo Alluvioni da 100 mila euro per associazioni ed enti impegnati nell’emergenza. Poi l’accoglienza degli sfollati e la partecipazione alla raccolta fondi destinata alla Regione. Sono oltre 550 mila euro quelli erogati in beneficenza e a sostegno del Terzo Settore. L’impegno della banca è ambientale: in calo i consumi di energia e le emissioni di CO2. La banca ha consegnato borse di studio a 39 soci o ai loro figli che hanno concluso l’anno a pieni voti, con un fondo da 30 mila euro.