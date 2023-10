I Segreti del ’Barone Rampante’ a San Lazzaro per il Centenario di Italo Calvino

In occasione del centenario della nascita di Italo Calvino, avvenuta il 15 ottobre 1923, a San Lazzaro l’edizione Storie di Maestri 2023, in collaborazione con la Compagnia del Teatro dell’Argine e con il Patrocinio del Dipartimento di Filologia classica e Italianistica dell’Università di Bologna, dedica la rassegna alla sua opera e figura. Si parte, dunque, il 15 ottobre alle ore 15.30 alle Mediateca di San Lazzaro con ‘L’albero dei fumetti’: un piccolo laboratorio di disegno intorno a un tronco, perché in fondo fare fumetti è un po’ come arrampicarsi su un albero (e saper scendere). Per ragazzi e ragazze dai 7 ai 14 anni.

A seguire alle ore 17 l’incontro ‘Linee, parole, macchie d’inchiostro e foglie nel vento’: un dialogo fra la fumettista Sara Colaone e la studiosa di letteratura per l’infanzia Marcella Terrusi, intorno all’adattamento a fumetti de ’Il barone rampante’, romanzo fra i più noti ed emblematici della letteratura italiana, in occasione del centenario del suo autore. Alle ore 17.30 appuntamento con ‘Il Barone Rampante fra i libri’: inaugurazione della mostra, sempre in Mediateca, con le tavole e i disegni di Sara Colaone, in un allestimento originale che riprende la storia di Cosimo Piovasco di Rondò, dal romanzo ’Il barone rampante’ di Italo Calvino adattato a fumetti.

Si prosegue, poi, il 20 ottobre alle 17 sempre in Mediateca con ‘Italo Calvino che ha sempre qualcosa da dirci’, un dettagliato incontro di formazione. Il 21 ottobre alle 15.30 ‘Attraversando le fiabe di Calvino’, il laboratorio di teatro per insegnanti, bibliotecari, educatori e tutti gli appassionati alla figura di Calvino a cura di Vittoria De Carlo e Paolo Fronticelli della Compagnia del Teatro dell’Argine. Il 29 ottobre alle 17 ‘Il libro dei risvolti’: presentazione del libro con la curatrice Chiara Ferrero e a seguire letture ad alta voce ‘Italo Calvino – Breve viaggio tra i personaggi e le atmosfere di un grande scrittore’ a cura dell’associazione Legg’io.

z. p.