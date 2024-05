I sommozzatori entrano nel luogo del disastro

CAMUGNANO (Bologna)

I primi passi per lo svuotamento della centrale idroelettrica di Enel Green Power a Bargi di Camugnano (Bologna) stanno cominciando. Ieri, infatti, i vigili del fuoco hanno iniziato ad allestire il cantiere esterno con la strumentazione per l’immersione dei sette sommozzatori che dovranno entrare e chiudere a mano la paratia rimasta bloccata semiaperta dopo la tragica esplosione che, il 9 aprile, è costata la vita a sette lavoratori e ha causato il ferimento di altrettanti loro colleghi: tutti erano impegnati nel collaudo di un gruppo di generazione composto da turbina e alternatore. Da quel giorno, la centrale è allagata. L’acqua è via via risalita dentro l’impianto fino a raggiungere quasi il livello del lago stesso. Era il momento atteso dai vigili del fuoco: con l’acqua dentro l’impianto a circa un metro-80 centimetri più in basso rispetto al lago, la pressione è adeguata a consentire il loro intervento. Dopo di che si potrà cominciare a svuotare la centrale, quasi certamente utilizzando il sistema modulare ’a trenino’ che permetterà l’estrazione dell’acqua con un contestuale filtraggio e la reimmissione immediata nel lago. L’obiettivo è terminare entro la fine di luglio, poi inizierà il sopralluogo del super pool di periti incaricati dalla Procura. L’inchiesta, per disastro, omicidio e lesioni colposi, è per ora a carico di ignoti.

f. o.