I viaggi della morte: il ritorno di Gadda

Il ritorno di un classico. Oggi alle 18, in Salaborsa per Le voci dei libri, si presenta la nuova edizione Adelphi de I viaggi la morte, di Carlo Emilio Gadda. Insieme alla curatrice Maria Rosa Bricchi interviene anche Stefano Bartezzaghi. Presentando nel 1958 gli scritti che componevano il volume, Gadda suggeriva che sarebbe forse stato preferibile per definirli il francese entretiens, ‘conversazioni’.