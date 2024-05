’I Violini tornano’ per la maestra. La Fiòrchestra al Conservatorio

Domani alle 20,30 alla Sala Bossi del Conservatorio, tornano a suonare i violini della Fiòrchestra per ricordare la loro prima maestra di musica. Arriveranno anche da molto lontano: Leonardo da Hannover, Sara da Vienna, Penelope da New York, Irene da Berna e poi Margherita dall’Orchestra di Santa Cecilia a Roma, Leonardo dall’Orchestra dell’Arena di Verona, Tiziano dal Conservatorio di Sassari, Laura, oggi primo violino dell’Orchestra della Scala, da Milano e poi Giacomo e Edoardo e altri ancora. ’I Violini Tornano’ da tutta Europa e da oltre oceano: sono gli ex-allievi di Fiorenza Rosi, indimenticata insegnante di violino di metodo Suzuki, scomparsa prematuramente nel 2016. Fiorenza ha insegnato il violino, a Bologna, a centinaia di bambini, fin da piccolissimi, dimostrando concretamente come la grande Musica possa entrare naturalmente nelle case di tante famiglie e diventare un patrimonio di un più vasto pubblico. I violini tornano al Conservatorio che alcuni di loro hanno frequentato come allievi, con un programma speciale: per la prima volta in Italia faranno ascoltare una rara versione della Sonata a Kreutzer di Beethoven per violino e orchestra d’archi. La Sonata sarà presentata dal Maestro Valentino Corvino. Violino solista e concertatore Laura Marzadori, primo violino dell’Orchestra alla Scala. Il concerto sarà preceduto alle 17,30 da una Generale aperta che, come da tradizione, all’inizio vedrà sul palco i piccoli musicisti delle scuole metodo Suzuki. Per entramble le esecuzioni l’ingresso è a offerta libera fino a esaurimento posti. Prenotazioni al 339-1440828 o mail associazione@cemi-fiorenzarosi.it.