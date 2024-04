Igd cede portafoglio immobili da 258 milioni

Igd-Immobiliare grande distribuzione – azienda bolognese quotata sul segmento Star di Piazza Affari e attiva in sviluppo e gestione di centri commerciali – ha perfezionato con Sixth Street e società controllate da Starwood Capital e Prelios Sgr la cessione di un portafoglio immobiliare pari a 258 milioni. Il portafoglio è di otto ipermercati, a Chioggia, Ascoli, Porto d’Ascoli, Roma, Rimini, Conegliano e due a Bologna; tre supermercati, a Civita Castellana, Ravenna e Roma, e due gallerie commerciali a Bologna e Chioggia. L’operazione è stata realizzata con un fondo di investimento immobiliare chiuso, costituito da Prelios Sgr, cui Igd ha conferito gli immobili. Successivamente, Igd ha ceduto il 60% delle quote del fondo a un veicolo lussemburghese per un controvalore di 155 milioni e ha mantenuto la proprietà del restante 40%. "Siamo molto soddisfatti di avere perfezionato in tempi rapidi un’operazione a cui tenevamo, mirata a ridurre la leva finanziaria del gruppo", ha spiegato l’ad di Igd, Roberto Zoia (foto).