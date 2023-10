Il benessere a San Lazzaro: progetti di orientamento scolastico al Majorana

L’istituto superiore Majorana di San Lazzaro, per il secondo anno consecutivo, ha organizzato delle attività di accoglienza per i neo iscritti, che quest’anno hanno formato sedici classi. L’idea alla base del progetto è quello di favorire il benessere in classe attraverso un’accoglienza strutturata, che vede coinvolti gli studenti più grandi e le risorse del territorio come il centro sportivo privato Savena Beach, il centro di aggregazione giovanile Fermento, il settore giovani e cultura della Mediateca. Un’iniziativa che vede gli i ragazzi delle classi prime, tutor e docenti condividere momenti, esperienze e conoscenze fuori dal classico orario scolastico. L’impegno e la testimonianza dei compagni del triennio darà fiducia ai nuovi studenti e la guida dei loro insegnanti consentirà loro di conoscere le opportunità di aggregazione culturale e sociale che sono presenti fuori dall’Istituto scolastico.