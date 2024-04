Il blitz Pinelli manda in orbita il Progresso

AGLIANESE

0

PROGRESSO

1

AGLIANESE: Nannetti, Maloku, Iacoponi (16’ st’ Perugi), Pupeschi, Visocomi, D’Ancona (16’ st Delledonne), Remedi (28’ st’ Silvestro), Marino, Grilli (16’ st’ Sow), Mascari (34’ st Vanni), Della Pietra. A disp. Moretti, Fontana Poli, Zumpano. All. Baiano.

PROGRESSO: Cheli, Baccolini, Ballanti (15’ st Cocchi), Selleri, Biguzzi, Corzani, Carrozza (20’ st Rossi), Mele, Matta (28’ st Donnarumma), Pinelli (33’ st Hasanaj), Cancello (15’ st Barbieri). A disp. Bizzini, Dalmonte, Ferraresi, Iacovoni. All. Vullo.

Arbitro: Scarano di Seregno.

Rete: 6’ st Pinelli,

Ha avuto la meglio il Progresso che si giocava la salvezza di fronte a un’Aglianese aritmeticamente già salva. Tra gli episodi contrari anche un gol annullato per fuorigioco a Mascari sullo 0-0 che poteva cambiare le sorti della gara. Già al 1’ Nannetti ha dovuto compiere una difficile parata su Pinelli e al 2’ Selleri ha sfiorato il palo con un rasoterra dal limite dell’area. Dopo queste prime fiammate del Progresso la gara è stata in equilibrio fino all’intervallo.

Dopo il riposo la partita vive i suoi momenti decisivi con l’Aglianese che si spinge subito in avanti ma si vede annullare il gol di testa di Mascari al 2’ e il Progresso che al 6’ va in vantaggio con un gran rasoterra da lontano di Pinelli imbeccato da Selleri. La reazione dell’Aglianese parte dalle scelte di Baino che al quarto d’ora della ripresa effettua tre cambi inserendo Perugi al posto di Grilli, Delledonne per D’Ancona e il giovane attaccante esterno Sow al posto del difensore Iacoponi. Al 23’ Remedi conclude a rete dal fuori di poco alto e al 29’ arriva l’occasionissima con il calcio di rigore concesso per fallo di mano di un difensore su un passaggio di Marino che aveva avuto il merito di riconquistare e difendere un ottimo pallone al limite dell’area. Si incarica della battuta Marino ma il suo tiro dal dischetto è intuito e parato dal portiere Cheli.

Il mancato pareggio lascia il segno nella psicologia dei neroverdi che faticano a ritrovare energia e lucidità.

Gli attacchi dell’Aglianese continuano alla ricerca del pari ma non si registrano grosse occasioni fino al 40’ quando un traversone pericolosissimo a mezza altezza da destra di Maloku sul quale il neoentrato Vanni si tuffa di testa ma non riesce per un soffio a impattare il pallone. Al triplice fischio finale sono i giocatori del Progresso ad esultare per aver ottenuto tre punti d’oro in chiave salvezza.

Giacomo Bini