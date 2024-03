Il Bologna, un amore per sempre. Si colorano anche gli abiti da sposa

Un’onda che non si ferma. E allora rossoblù sono gli occhiali, persino gli abiti da cerimonia, ovviamente le uova pasquali. La Bologna-mania continua nelle vetrine della città che hanno deciso di aderire alla campagna di Confcommercio Ascom che da qualche giorno ha invitato le attività commerciali a supportare la squadra di Thiago Motta allestendo a tema le proprie vetrine. E dunque i negozianti si stanno scatenando, come dimostrano alcune delle foto che pubblichiamo anche oggi su queste pagine. Come ad esempio Mcr Ottica, in Strada Maggiore, che espone fra gli occhiali da sole gagliardetti e pure uova di cioccolato rossoblù. Anche all’Ottica Mioli di Croce Coperta si gioca con i colori della squadra, con tanto di magliette e anche una bottiglia per un aperitivo in edizione limitata.

Un sogno che si chiama Champions che ha contagiato pure gli abiti da cerimonia al negozio ModaSposi Bologna: chi passa in via Pier de Crescenzi si può imbattere in vestiti e scarpe rossoblù. Una vera dichiarazione d’amore. Partecipare alla ’chiamata’ di Ascom è facile: basta inviare una foto del proprio negozio a federazioni@ascom.bo.it indicando nome, cognome, insegna, indirizzo e telefono. Gli scatti, poi, verranno pubblicati anche sul nostro quotidiano, media partner dell’iniziativa. Sulle nostre pagine si trova poi sempre il coupon per votare la vetrina rossoblù più bella: basterà compilare il tagliando, inviare le foto a rossoblu@ilcarlino.net, e spedirlo o consegnarlo al nostro Ufficio Marketing, via Mattei 106 - 40138, naturalmente a Bologna.