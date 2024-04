Il ’brand’ Linea Gotica

Una segnaletica evocativa della memoria, una targa da mettere a terra come un piccolo monumento che segnala i luoghi legati alla Linea Gotica e i momenti storici dell’avanzata degli Alleati alla fine della Seconda guerra mondiale. Si chiamano ’Vectors of Memory’, sono stati progettati dall’architetto Daniel Libeskind per la Fondazione Liberation Route Europe, di cui la Regione fa parte. Saranno consegnati a 22 sindaci dei Comuni in cui sono presenti i luoghi individuati. La cerimonia di consegna si terrà in Regione a Bologna martedì 23 alle ore 15 nella sala polivalente ‘Guido Fanti’.

Oltre ai sindaci dei Comuni coinvolti saranno presenti l’assessore regionale a Cultura e Paesaggio Mauro Felicori, la presidente dell’Associazione Liberation Route Italy, Raffaella Mariani, alcuni esponenti di Liberation Route Europe e altri rappresentanti di Comuni, Unioni di comuni e associazioni di memoria dell’Emilia-Romagna che hanno aderito a Liberation Route Italy. Per l’entroterra bolognese e per l’alto Reno in particolare la valorizzazione delle testimonianze della Linea Gotica passa attraverso una serie di iniziative, fra cui l’apertura di musei tematici e un trekking che segue il tracciato dello schieramento difensivo tedesco negli ultimi mesi di guerra.