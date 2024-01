Il cabaret di Marta e Gianluca

Posti esauriti per lo spettacolo di domani sera alle 21 al Cinema Teatro Jolly di Castel San Pietro Terme (via Matteotti 99). Il sipario si apre con ’Io e Gianlu’ di e con Marta e Gianluca, spettacolo di cabaret della stagione teatrale 2023-24 con la direzione artistica di Dario Criserà e il patrocinio del Comune. Marta e Gianluca sono una coppia comica dal 2010, anno in cui si forma il trio ’Sagapò’ composto da Gianluca De Angelis, Gianmarco Pozzoli e Marta Zoboli. Il gruppo esordisce nell’edizione 2011 di ’Zelig’. Nel 2012 Gianmarco Pozzoli lascia il trio e Marta e Gianluca diventano un duo, sebbene le loro carriere artistiche continuino anche separatamente nel mondo del cinema, della televisione e del teatro.