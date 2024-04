Il calendario delle chiusure nei cimiteri delle frazioni

Previste alcune giornate di chiusura per i cimiteri di Persiceto, in particolare in quelli delle frazioni di Amola, Le Budrie e di San Matteo della Decima. Ciò per consentire le operazioni relative alle esumazioni ordinarie programmate. Il calendario delle giornate di chiusura è affisso davanti ai cimiteri delle frazioni. Per motivi di igiene e salute pubblica, durante le giornate di esecuzione dei lavori di esumazione, è consentito l’accesso ai cimiteri, dove si effettuano le chiusure, ai soli familiari delle salme interessate dalle esumazioni. A San Matteo della Decima il campo santo sarà chiuso venerdì e lunedì. Il cimitero di Amola sarà chiuso lunedì, venerdì 3 maggio, lunedì 6 maggio e mercoledì 8 maggio. Infine il cimitero de Le Budrie sarà chiuso venerdì 10 maggio, lunedì 13 maggio e mercoledì 15 maggio.