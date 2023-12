Il calendario in dono con il Carlino. L’anno dedicato al volontariato

Mese per mese, giorno per giorno, tutti dedicati alle associazioni del territorio che operano nel segno della solidarietà e del volontariato. È questo che oggi i lettori troveranno insieme al Carlino in edicola, dove, acquistando il nostro quotidiano, riceveranno una copia gratuita del calendario 2024. Ci raccomandiamo di richiederlo. L’omaggio porta sulle sue pagine i protagonisti delle realtà che ogni giorno donano tempo agli altri, senza chiedere nulla in cambio.

Tutte le testimonianze sono raccolte in un unico cofanetto e mostrano l’impegno dell’associazionismo del terzo settore, rappresentato anche nella copertina dell’illustratore Giancarlo Caligaris. Un mondo di assistenza e di prossimità che non si arresta mai.

Il volontariato viene spesso visto come un elemento distante dalla nostra quotidianità, in realtà conta su un esercito di persone che decidono di dedicare una parte del proprio tempo alle persone che per qualsiasi motivo si trovano in difficoltà. Quest’anno le 12 realtà protagoniste sono: Fondazione ANT, Associazione Alzheimer, Associazione Cucciolo, CEFA Onlus, Fondazione Policlinico Sant’Orsola, Fondazione Matteo Bagnaresi, Gli Amici di Luca Onlus, Opera Padre Marella, AISM Imola, AIL Bologna, Croce Rossa e Bimbo Tu.

La realizzazione del calendario è stata possibile anche grazie all’impegno di alcuni sponsor del comprensorio bolognese come Coop Reno Società cooperativa, Emil Banca Credito Cooperativo Bologna, Casa di cura Madre Fortunata Toniolo, Colibrì consorzio ospedaliero, Eco.Ser, Ghedauto Veicoli industriali, Gruppo Ghedini, Lattoneria Bolognese, Prof Michele Tossani srl, Biagi Mario srl, Centergross, Confabitare, Dea srl, FCredil srls, Le C se di Patty di Patrizia Betelli, Succede a Campogrande di Stefano Campogrande, T Immobiliare srl, Tedeschi Autospurghi srl.