Il candidato Bernardi presenta la squadra

Il candidato Bruno Bernardi, il civico che a Molinella corre con anche l’appoggio del centrodestra unito, e che sfiderà l’attuale assessore Letizia Fattori e il civico Pino Pastore (ex FdI), ha presentato la sua lista.

Questo il team scelto da Bernardi: Antonio Alberani, 1976, operaio in un’industria del territorio, Carlo Cocchi, 1964, impiegato del settore agricoltura, Cinzia Baiesi, 1970, impiegata in ambito commerciale, Daniele Cocchi, 1984, operaio in un’azienda del molinellese, Ester Stagni, 1994, impiegata nel settore della moda, Francesca Gruppioni, 1980, impiegata presso un’associazione, Gianpaolo Carlotti, 1956, pensionato ed ex industriale, Ider Carli, 1949, pensionato ed ex dipendente dell’amministrazione pubblica, Marco Muratti, 1976, imprenditore nel settore immobiliare, Maria Patrizia Travisano, 1975, impiegata presso una cooperativa di servizi, Mattia Carlini, 2001, operaio, Michela Certa, 1977, imprenditrice nel settore di pratiche automobilistiche, Nicola Vaccari, 1967, imprenditore industriale, Pietro Di Lillo, 1966, ex luogotenente della Guardia di Finanza, Sara Forti, 1972, medico, Tommaso Nobili, 1994, impiegato per un’associazione.