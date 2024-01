Il canto dell’allocco al Corno alle Scale

In questo periodo dell’anno l’allocco fa risuonare, tra i boschi dell’Appennino, il suo tipico canto territoriale per corteggiare e conquistare la possibile compagna, in vista dell’accoppiamento, e nel Parco del Corno alle Scale sarà possibile ascoltarlo nel giorno dell’Epifania dopo il tramonto con l’accompagnamento di una guida. Ritrovo alle 16.30 al parcheggio del Rifugio Segavecchia, raggiungibile in auto.

Termine previsto per le ore 19.30 nello stesso luogo e successiva possibilità di cena e pernottamento in rifugio.

Difficoltà turistica, lunghezza 4 chilometri per un dislivello di 190 metri, cammino effettivo: 2 ore e mezza.

Per info sui costi dell’eventuale pernottamento, consultare il sito www.rifugiosegavecchia.it

Costo dell’escursione: 10 € per gli adulti, 5 € per i minori di 14 anni, gratis per i minori di 8 anni; cena da pagare a parte.

Informazioni e prenotazione obbligatoria: Marco Albertini, 3491655717 escursionismo@coopmadreselva.