Il Carlino e Harper’s Bazaar. Torna l’abbinamento di stile

Domenica i nostri lettori troveranno in edicola il Resto del Carlino insieme ad Harper’s Bazaar:

è un regalo perché l’abbinamento costa 1,70 euro, ossia il prezzo del quotidiano. Insomma, un’opportunità da non perdere

e da cogliere al volo. Il numero 9 di Harper’s Bazaar, the Discoveries issue, racconta il piacere della scoperta. Dalla fame di vita nelle fotografie audaci di Juergen Teller, intervistato dal filosofo Emanuele Coccia in occasione della mostra appena inaugurata alla Triennale, all’estetica dell’anima investigata da Sofia Coppola nei suoi film. Ma è la moda, come sempre, la grande protagonista sulle pagine del magazine.

Tre i servizi dedicati alla primavera-estate 2024: Antithesis, con le foto di Willy Vanderperre e lo styling di Olivier Rizzo, ha per protagonista la top model Rianne Van Rompaey; Play, con gli scatti di Viviane Sassen e lo styling di Katie Shillingford, ritrae Ali Danski tra arte e fotografia, mentre è Nathaniel Goldberg, con lo styling di Sissy Vian, a firmare le immagini del servizio Taking shapes, in cui è ritratta l’australiana Ella Mccutcheon.

Tre le copertine print: Prada (ph. Willy Vanderperre), Louis Vuitton (ph. Nathaniel Goldberg) e Fendi (ph. Viviane Sassen); due quelle digital: Maison Margiela (ph. Willy Vanderperre) e Chanel (ph. Nathaniel Goldberg). Dal 6 febbraio in edicola.