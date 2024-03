Il centrosinistra ha scelto Zuffi: "Mi metto al servizio della gente"

Da quando mesi fa l’attuale sindaco di Pianoro, Franca Filippini, aveva annunciato di non voler correre per il secondo mandato, la maggioranza era rimasta nell’ombra: gli unici a non aver ancora deciso chi sarebbe stato il ‘concorrente’ alla poltrona da sindaco. Due giorni fa, invece, è arrivata l’ufficialità. Marco Zuffi, vicesindaco e assessore della giunta Filippini, correrà per il centrosinistra, con l’appoggio Pd. Il 37enne è nato e cresciuto a Rastignano ed è laureato in Tecnologie Fisiche Innovative. Ha iniziato la sua esperienza politica nei due mandati di Gabriele Minghetti come consigliere comunale ricoprendo l’incarico di segretario comunale del Pd fino al 2017. Negli ultimi cinque anni è stato vicesindaco e assessore allo Sport e all’Urbanistica.

"Dopo un lungo e approfondito percorso di confronto - spiega il neo candidato-, la coalizione di centrosinistra mi ha chiesto di scendere in campo per la nostra città: partiremo sabato 6 aprile alle 17,30 dalla sala Arcipelago di Pianoro. La mia disponibilità per Pianoro è totale. In questi anni di impegno per la comunità e i territori abbiamo condiviso esperienze forti: successi, impegni, ma anche la capacità di affrontare emergenze sociali come il pandemia, la crisi energetica, le alluvioni di un anno fa. Ci siamo sempre rimboccati le maniche, spalando montagne di fango. È tempo di unirsi. Pianoro ha bisogno di una coalizione ampia, in ascolto, che vuole rispondere ai bisogni della comunità, rappresentando tutte le sensibilità e le aspirazioni del nostro territorio con lungimiranza, equità e coraggio".

Zuffi, poi, aggiunge: "Dopo mesi di lavoro e confronto abbiamo fatto sintesi dando vita a un progetto per Pianoro forte e condiviso. Avevo dato disponibilità per candidarmi, confrontandomi con tutte e tutti e le forze di centrosinistra hanno deciso di convergere su di me. Mi candido al servizio di tutta la comunità, con lo stesso spirito con cui ho rappresentato le e i pianoresi in questi 15 anni: ascoltando, interpretando, lavorando. Mentre lavoriamo con la coalizione di centrosinistra e con le forze civiche che si stanno rendendo disponibili, in un confronto aperto e largo, abbiamo iniziato un percorso di ascolto e partecipazione che culminerà nelle giornate dell’11 e 19 aprile per far sì che tutte e tutti quelli che vogliono contribuire al nostro futuro collettivo potranno aiutarci a costruire insieme il miglior programma per la miglior Pianoro".

A ‘sfidarlo’ ci saranno Luca D’Oristano, civico con l’appoggio del centrodestra (FdI-Lega-FI), e la lista civica mista del candidato Luca Vecchiettini.

Zoe Pederzini