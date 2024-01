Il cibo che cambia. Settore in trasformazine

In ottica della giornata italiana del Social Business 2024, dalle 18 di domani, presso la sala Colonne, sede di Emil Banca, in via Mazzini 152, si terrà l’evento ’Il Cibo che Cambia, Agroalimentare in Trasformazione’ patrocinato dalla Fondazione Yunus.

Si sa, Bologna è nota per l’eccellenza della sua produzione agroalimentare, complice anche la sua immensa cultura culinaria che negli anni ha favorito ad affinato la ricerca in campo di produzione di materie prime alimentari. La fondazione Yunus intende condurre una riflessione per comprendere come le sfide del Social Business siano interpretate da un settore che, al netto dei dati vale 60 miliardi di euro e il 4% del PIL. Per l’occasione interverranno Gianpiero Calzolari (foto), presidente Granarolo, Claudio Gallerani, presidente di Coprob Italia Zuccheri; Paolo De Castro, europarlamentare; Rosalba Carbutti, giornalista de il Resto del Carlino; Giuseppe Torluccio, professore ordinario di economia all’Università di Bologna e vicepresidente Fondazione Yunus Italia. Il tutto moderato dal giornalista Lorenzo Benassi Roversi.