Il cibo che fa bene alla salute. Integratori e pasti sostitutivi

Chi pensa che il cibo sia solo da preparare e cucinare si sbaglia, e non conosce Promopharma, azienda di San Marino, che è leader nella produzione di integratori alimentari, dermocosmetici e dispositivi medici. La presenza dell’azienda a Marca, nel padiglione 29, arricchisce l’offerta del salone, proponendo una vasta gamma di prodotti, tra cui ci sono anche pasti sostitutivi per il controllo del peso.

"A Marca proponiamo tutta la nostra produzione, in tutti i formati, alcuni molto innovativi e pronti all’uso", spiega Angela Lavigna, responsabile della grande distribuzione.

Il listino, infatti, è quasi "interamente ready to drink, quindi subito pronti all’uso e comodo per qualsiasi occasione – continua la responsabile Lavigna –. All’interno, nel caso degli integratori, ci sono solo principi attivi. Sono una novità i sostitutivi pasto, che si possono portare ovunque. Proponiamo anche dispositivi medici".

Promopharma dedica l’attività al benessere e alla cura della persona. Gli Squisy Bag, pasto sostitutivo per il controllo del peso, ha diversi gusti, come quello alla vaniglia e al gusto Mocaccino. Anche gli integratori sono Stick e pouch, cioè pronti da utilizzare, e non hanno bisogno di essere consumati con l’acqua. Un’ottima soluzione per chi, durante il giorno, non ha troppo tempo a disposizione. m. m.