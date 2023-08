Il Comitato del No scrive a Bonaccini: "Serve riparlarne"

Dopo il via libera del Tar dell’Emilia-Romagna alla nuova seggiovia al Corno alle Scale, il comitato contrario all’opera non si arrende e continua a dare battaglia. A maggior ragione dopo le frane e l’alluvione del maggio scorso, sostengono le associazioni dei cittadini, sono necessari ’radicali ripensamenti’. Per questo, annuncia il comitato, "prima di ricorrere al Consiglio di Stato, abbiamo ritenuto di chiedere un incontro al presidente Bonaccini e agli assessori competenti per l’Appennino e il Corno alle Scale in particolare, alla luce di quanto accaduto". La lettera con la richiesta di incontro è stata inviata il 30 giugno scorso, ma "ad oggi non ci è pervenuta alcuna risposta- lamenta il comitato- questo silenzio ci preoccupa, perché testimonia il disinteresse degli amministratori regionali".