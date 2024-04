Il Comune avverte i cittadini:: "Non aprite agli sconosciuti"

A seguito di alcune segnalazioni avvenute a Loiano, il Comune invita i cittadini a prestare particolare attenzione a tentativi di truffa operati da sconosciuti che telefonano si fingono operatori delle Forze dell’ordine, con lo scopo di farsi consegnare denaro grazie a finti pretesti (per esempio riferendo di falsi incidenti in cui sono stati coinvolti familiari di chi riceve la telefonata). "Si esorta perciò a diffidare e prestare massima prudenza. In caso di dubbi si suggerisce di non aprire la porta e contattare immediatamente il 112".