Il Comune dichiara guerra alla zanzara tigre. Prima tappa del tour al laghetto della Meridiana

Inizia con la primavera la lotta alla diffusione della zanzara tigre e della zanzara comune. Una campagna che richiede la collaborazione dei cittadini che prende il via mercoledì prossimo, con un incontro pubblico che si terrà alle 17 al laghetto del parco della Meridiana di Casalecchio a cui parteciperanno l’assessora Barbara Negroni, i tecnici del Comune e della ditta Biblion, incaricata della disinfestazione nei luoghi pubblici, a spiegare le disposizioni in vigore da aprile a ottobre per prevenire la diffusione delle zanzare. Sarà presente un banchetto informativo e verranno distribuiti gratuitamente prodotti antilarvali. L’uso di questi prodotti fa parte dei provvedimenti che i cittadini sono tenuti ad adottare ogni anno e in caso di controlli da parte del Comune o di suoi incaricati, per dimostrare l’esecuzione dei trattamenti, occorre presentare lo scontrino.