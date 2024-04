Il Comune risponde: le strade sui colli verranno ripristinate

I danni causati dall’alluvione sono stati ingenti e la loro riparazione non può prescindere da progetti e autorizzazioni, il che richiede tempo. Sentito l’assessore Borsari e la responsabile tecnica del servizio che segue la manutenzione e il ripristino delle frane, le comunico che in via degli Scalini da luglio scorso, conclusa la fase di prima pulizia, è stato affidato dapprima un incarico per sondaggi geologici e successivamente, in ottobre, di progettazione esecutiva che è giunta al termine circa tre settimane fa. Il progetto è attualmente in Soprintendenza per l’autorizzazione paesaggistica e a breve sarà approvato e verranno assegnati i lavori. Via di Barbiano è oggetto di un intervento a carico di un privato con cui il Comune è in costante contatto, ma che ha dovuto risolvere varie criticità. In conclusione, il lavoro sulla sicurezza stradale a carico del settore mobilità si affianca a quello che il settore manutenzione sta conducendo.

