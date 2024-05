Il Consiglio dei ragazzi illustra i progetti al termine del mandato

Il Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, giunto all’ultimo atto, ha presentato alla città il risultato di questi due anni di impegno in apertura della seduta del Consiglio Comunale, riscuotendo interesse e apprezzamento. Erano presenti la sindaca dei ragazzi e delle ragazze, Miriam Spadaccini, e alcuni componenti delle tre commissioni che hanno illustrato il loro lavoro. La commissione Scuola cultura e comunicazione ha lavorato su progetti di promozione della legalità, attraverso l’organizzazione di giochi e attività creative, letture, foto, la realizzazione di un video, l’iniziativa del Portico della Legalità, e la partecipazione alla mostra ’La strage di via dei Georgofili’.

La commissione Ambiente e sicurezza si è dedicata in particolare al tema degli alberi, organizzando la Maratonina del Ccrr nei parchi della città, trasformandosi in guide per far conoscere ai partecipanti gli alberi più curiosi e storici che caratterizzano il territorio.

La commissione Sport e tempo libero ha organizzato la giornata degli hobby durante la manifestazione Very Slow, con laboratori creativi, di arte e archeologia, giochi di una volta e il "grande gioco dell’oca della città".

Inoltre hanno ricordato che in questo mandato è stata realizzata la modifica del nome del Ccrr (con l’aggiunta di "e delle Ragazze") ed è stato scelto un nuovo logo.

In conclusione hanno citato un loro progetto che non sono riusciti a realizzare, ma che propongono di continuare ai prossimi consiglier: "Posizionare alle fermate degli autobus delle panchine letterarie per promuovere la lettura durante i viaggi"..

Il sindaco Fausto Tinti ha consegnato ai giovani consiglieri di una pergamena (foto) con i principi della Costituzione.