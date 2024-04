Il Consiglio vota la convenzione

Come era in programma, ieri la maggioranza di centrosinistra ha votato in Consiglio comunale la presa in carico di Palazzo Pepoli, (ex) sede del Museo della città, attraverso un concordato di uso gratuito di 12 anni. Come noto, la Fondazione Carisbo smantella il museo e il Comune lo trasformerà nel Museo Giorgio Morandi. "La decisione di archiviare il museo, contro la quale sono state raccolte migliaia di firme e levate voci dal mondo della cultura cittadino, è della Fondazione Carisbo – sottolinea il capogruppo Pd Michele Campaniello –. Genus Bononiae, la società strumentale della Fondazione Carisbo, ha deciso di dismetterlo assieme ad altri quattro musei. Non sta a noi decidere il futuro del museo, l’ha già deciso la proprietà. Questa convenzione consente di dare una destinazione culturale a quel luogo".