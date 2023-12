Il Dall’Ara prepara il video-tributo

Il Bologna si prepara a ricordare il suo Mihajlovic. Non sarà una domenica come le altre, quella in programma domenica al Dall’Ara, e non solo perché andrà in scena la sfida tra Bologna e Roma, spareggio per il quarto posto che vale la Champions League.

Sabato, infatti, sarà trascorso un anno esatto senza Sinisa e, in vista della partita del giorno successivo, il club rossoblù sta preparando un ricordo del tecnico, come anticipato ieri dal nostro giornale, attraverso un’intervista al figlio di Mihajlovic Miroslav.

Il Bologna ha già chiesto i permessi alla Legacalcio per poter celebrare la figura del suo ex allenatore proprio a ridosso dell’inizio del match. Non c’è dubbio che la Lega darà l’assenso e Casteldebole stanno organizzando l’evento. Sarà presente la moglie Arianna (nella foto), alla quale i dirigenti rossoblù e patron Saputo consegneranno un presente e un ricordo a bordo campo.

Sul megaschermo del Dall’Ara passeranno le immagini di un video toccante che riassumerà il percorso di Sinisa uomo, calciatore e tecnico di quel Bologna con cui ha vissuto l’esperienza della malattia.

Marcello Giordano