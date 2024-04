Il Diavolo in campo sabato con il Monza Il Milan torna in campo in campionato dopo la Youth League, affrontando il Monza sabato alle 13 in casa. I rossoneri sono in zona playoff con un punto di vantaggio sul Sassuolo. L'Inter, prima in classifica, giocherà in trasferta contro la Fiorentina venerdì alle 18, con +3 sulla Roma.