Il giro del mondo a pedali sul palco dello Spazio Reno

Lo spettacolo ‘Un cuore a pedali’, storia di un eccentrico viaggiatore, conclude oggi, allo Spazio Reno di Calderara, la rassegna teatrale Piccoli Pianeti. L’appuntamento è per le 17 e a calcare il palcoscenico sarà Ippolito Chiarello della compagnia La luna nel letto/Nasca Teatri di Terra, con uno spettacolo per tutti a partire dai 6 anni.

"Liberamente ispirato al libro Appunti di Geofantastica di Gianluca Caporaso e Sergio Olivotti – spiegano gli organizzatori della rassegna –, ‘Un cuore a pedali’ vede il protagonista arrivare sul palco in bici e qui allestire il suo spazio per raccontare i suoi viaggi. Lo spettacolo sarà un viaggio esso stesso, un percorso per capire l’importanza e la bellezza del viaggiare, la differenza tra le culture, il valore del gioco fantastico".