Il Lions Club Ets dona tremila euro al Comune

Proteggere e valorizzare il patrimonio culturale. In questo momento soprattutto la Torre Garisenda, "un simbolo importantissimo". Tanto da donare tremila euro al Comune. Il Lions Club Bologna Ets, nella persona del presidente Alberico Colasante, ha organizzato un evento ad hoc, come momento di confronto e dialogo tra istituzioni e comunità. Durante l’appuntamento è intervenuto il professor Rolando Dondarini "che ci ha guidato attraverso i secoli, svelandoci i segreti, le curiosità e le storie che rendono unica la Torre Garisenda", prosegue il presidente dei Lions, nati nel 1955. "Successivamente – prosegue – abbiamo dato spazio al tema delle iniziative e dei progetti di restauro, ascoltando le proposte e le soluzioni intraprese delle istituzioni, attraverso l’intervento degli assessori Anna Lisa Boni e Simone Borsari".

Da qui l’idea di dare un contribuito con la raccolta fondi “Service Lions Club Bologna Ets per la Garisenda“, arrivata a tremila euro, in favore del Comune di Bologna per le attività di restauro. Colasante ha concluso così: "Ringrazio tutti i relatori, in particolare delle iniziative e dei progetti che gli amici Anna Lisa Boni e Simone Borsari hanno rappresentato ai partecipanti con precisione e chiarezza".