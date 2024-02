Il lungo weekend del Carnevale tra Crespellano e Bazzano

Due piazze e due carnevali tra domani e domenica in Valsamoggia. Con i primi coriandoli sparsi a piene mani da domani pomeriggio alle 14.30 nella piazza della Pace di Crespellano, per il carnevale dei bambini promosso dalle parrocchie di Crespellano, Pragatto e Calcara e la collaborazione della pro loco. Musica, sfilate, giochi ed animazioni per i bambini con lancio di dolcetti che poi si replica domenica pomeriggio nelle vie di Bazzano dov’è in programma la seconda giornata carnevalesca che rinnova una tradizione secolare ripresa dagli anni Sessanta su iniziativa della parrocchia di Santo Stefano e arrivata all’edizione numero 59. In programma la sfilata dei carri allegorici in centro, fino alla sosta in piazza per il discorso di Barbazecch e gran finale nel cortile della scuola materna parrocchiale.