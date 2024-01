Il Marconi e l’impegno ecologico. Via 500mila bottiglie di plastica: "Un esempio per gli altri scali"

La sinergia tra aeroporto Marconi e Plastic Free Onlus si rinnova durante la premiazione delle aziende dell’aeroporto che si stanno impegnando per ridurre o azzerare il consumo di plastica nelle proprie attività. L’attestato di merito si divide in due categorie, ’Plastic Free’ o ’Plastic Reduction’ a seconda dei risultati raggiunti. "Oltre alla riduzione della mole di plastica, l’iniziativa ha dato modo di creare anche un sistema di monitoraggio e tracciamento per questa plastica. L’importante per noi è stato darci un obiettivo, la consegna di questi attestati testimonia il fatto che siamo sulla giusta strada" ha detto Stefano Gardini, Direttore Business Non Aviation Aeroporto G. Marconi di Bologna Spa. Infatti, attraverso le soluzioni adottate in questi mesi, si stima che nel 2024 le bottigliette di plastica vendute in aeroporto si ridurranno di oltre 500.000 unità. Il Marconi è il primo aeroporto ad impegnarsi in maniera strutturata su questo tema, riprendendo quanto fatto da Plastic Free Onlus in altri contesti. "Invitiamo tutti gli aeroporti a puntare all’eliminazione della plastica all’interno dei propri spazi, solo così potremmo essere parte del cambiamento. Il piano è consolidato e siamo aperti a tutte le strutture per condividere il nostro ‘know how’" commenta Nazareno Ventola, Amministratore Delegato e Direttore Generale Aeroporto G. Marconi di Bologna Spa, durante la premiazione.

"È importante premiare queste persone perchè dimostrano che, in un mondo pieno di apparenze, si può trovare anche tanta sostanza" ha dichiarato poi il Presidente di Plastic Free Onlus, Luca De Gaetano. Tra le aziende premiate ci sono Vecchia Malga Negozi, La Bologna, Autogrill Italia, My Chef Ristorazione Commerciale e Heinemann Italia.

