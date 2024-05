Il ministro Piantedosi alla festa della polizia

"Doverosamente, la festa della polizia, prevista per il 10 di aprile, era stata annullata a seguito della tragedia di Suviana. Ma tenevamo a questo appuntamento, anche per premiare l’impegno dei poliziotti che si sono distinti durante il loro lavoro". Con queste parole, il questore Antonio Sbordone (foto) ha annunciato la festa della polizia, in programma questa mattina a palazzo Re Enzo. Saranno presenti anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il capo della polizia Vittorio Pisani e il vice Raffaele Grassi. All’evento sono invitate scolaresche delle elementari e medie.