Il mondo senza limiti di Paul Preciado

In ’Dysphoria mundi’ (Fandango Libri), lo scrittore e filosofo spagnolo Paul B. Preciado ragiona sulla fine di un vecchio mondo per costruirne uno nuovo, in cui superare limiti, oppressioni e binarismi. Stasera alle 20,30 Preciado è all’Arena del Sole per presentare il volume. L’incontro, che dà avvio in anteprima a ’FUORI! Festival’ (6-11 giugno), si tiene nell’ambito del ’Patto per la Lettura Bologna’, in collaborazione con String Figures-Lo Spazio Letterario e con la Libreria delle donne di Bologna.

In dialogo con l’autore, sul palcoscenico della sala Leo de Berardinis, l’attivista e scrittrice Porpora Marcasciano e lo studioso Elia A.G. Arfini, introdotti dall’attrice Sylvia De Fanti (Bluemotion).