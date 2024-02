Il notaio risponde: bonus prima casa per under 36

Il decreto Sostegni bis (DL 73/2021) aveva introdotto, per la prima volta particolari agevolazioni fiscali per i giovani di età inferiore a 36 anni per l’acquisto a titolo oneroso della prima casa. Tali agevolazioni prevedevano: l’esenzione dall’imposta di registro, dall’imposta ipotecaria e dall’imposta catastale; in caso di trasferimento soggetto ad Iva, un credito di imposta pari all’ammontare Iva corrisposta in relazione all’acquisto immobiliare. Tale credito poteva essere utilizzato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali dovute in caso di successioni o donazioni presentate o stipulate dopo l’acquisizione del credito oppure in diminuzione dell’Irpef dovuta in base alla dichiarazione dei redditi presentata successivamente all’acquisto.

I requisiti essenziali erano i seguenti: a) acquirenti devono essere giovani che non hanno compiuto 36 anni nell’anno in cui l’atto di trasferimento è avvenuto; b) devono avere un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 40.000 euro l’anno; c) l’acquirente deve poter usufruire delle agevolazioni prima casa e quindi devono sussistere tutte le condizioni per tale agevolazione. La normativa di favore è scaduta il 31 dicembre 2023 e la Finanziaria 2024 non ha prorogato tali agevolazioni. Il decreto Milleproroghe riformulato dai relatori, ha reintrodotto tali agevolazioni con i medesimi requisiti e modalità per gli atti di vendita stipulati entro il 31 dicembre 2024, ma ad una condizione essenziale: i preliminari di vendita devono essere stati sottoscritti entro l’anno 2023 ed essere stati registrati entro l’anno 2023. La previsione è finalizzata infatti ad aiutare i giovani che avevano già sottoscritto l’impegno all’acquisto della prima casa. Restano pertanto fuori dalle agevolazioni: a) quelli che non hanno stipulato un preliminareregistrato nell’anno 2023; b) quelli che hanno acquisito un bene all’asta nell’ ultimoperiodo dell’ anno 2023 e non hanno ancora ottenuto il decreto di trasferimento. I giovani under 36 che, pur avendo tutti i requisiti per poter usufruire del bonus hanno acquistato un bene prima del decreto Milleproroghe potranno ottenere un credito di imposta da utilizzare nel corso del 2025.

