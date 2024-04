Il paese saluta il dottor Lambertini: "Un professionista appassionato"

Argelato ha perso un medico caro a tutti. E’ il dottor Flavio Lambertini, scomparso giovedì scorso all’età di 72 anni, per tanto tempo medico condotto del paese che era andato in pensione nel 2020. Lascia la moglie Ivonne che aveva collaborato con lui nella sua attività professionale. "Lambertini – ricordano alcuni pazienti del dottore – era molto conosciuto, amava la medicina a cui si dedicava con dedizione. Argelatese dalla nascita, si laureò in medicina e chirurgia all’Università di Bologna e si specializzò in urologia e medicina del lavoro. Tuttavia ad Argelato, nonostante fosse molto apprezzato come urologo, Lambertini era più conosciuto per l’attività di medicina di base. Attività che ha sempre svolto con passione e con spirito di sacrificio encomiabile. Aveva profonda stima dei suoi pazienti che arrivavano anche da altre parti d’Italia a riprova dell’altissima professionalità".

I medici di Argelato e Funo si associano al ricordo di Lambertini, con il quale collaboravano, dimostrando la loro stima e amicizia per un collega sempre disponibile e collaborativo. "Non può mancare un caro e caloroso saluto alla moglie, la stupenda Ivonne – continuano i pazienti –, che in tutti questi anni ha fatto da segretaria, sempre carina, sorridente e pronta ad aiutare per qualsivoglia problema".

"La scomparsa del dottor Lambertini – aggiunge la sindaca Claudia Muzic – lascia davvero tanta tristezza nella comunità argelatese. Egli è stato per tanti cittadini un medico presente e scrupoloso, prima di tutto. Ma anche un punto di riferimento e un amico per tanti. Una istituzione, nel vero senso della parola". Ieri nella camera mortuaria dell’ospedale di Bentivoglio si è tenuta la camera ardente; mentre alle 14, nel giardino comunale di Argelato è stato dato l’ultimo saluto al dottor Lambertini.

Pier Luigi Trombetta