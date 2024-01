Il Pd appoggia Borsari: "Pronto al mandato bis"

Il Partito Democratico di Pieve di Cento ha annunciato il sostegno alla lista civica "Democratici per Pieve" e alla ricandidatura del sindaco Luca Borsari (Pd) per il suo secondo mandato amministrativo.

Già Borsari aveva comunicato nell’estate scorsa la sua disponibilità a continuare e ad affrontare le primarie nel caso fosse stato necessario. E ad essere pronto a ricevere gli appoggi e i sostegni che lo hanno portato alla vittoria nelle precedenti amministrative. "Il direttivo del circolo dei dem di Pieve – dice Borsari – si è riunito nella serata di lunedì scorso per discutere delle prossime amministrative di giugno e del futuro politico del comune. Un argomento di fondamentale importanza. Ed è giunto all’unanimità alla decisione di continuare a sostenere il progetto ’Democratici per Pieve’ e la mia ricandidatura a primo cittadino. Sono grato del sostegno unanime ricevuto da parte del direttivo del Pd locale".

A parere di Borsari questo partito rappresenta la forza politica che da sempre ha sostenuto la lista civica. Lista aperta ai contributi di cittadini anche non appartenenti a partiti politici, ma impegnati per la comunità. Il Pd avrà quindi ancora una volta un ruolo importante nel percorso che ora parte in vista delle elezioni.

"Un percorso – sottolinea il primo cittadino – che vogliamo vivere insieme a coloro, cittadini e associazioni, che vorranno contribuire a costruire un programma per il futuro di Pieve. Vogliamo insieme continuare a rendere Pieve quel paese e quella comunità vivi, apprezzati e ricchi di valori che in tanti ci riconoscono. Si sta avvicinando la fine del mio mandato che sto concludendo con i progetti già realizzati. Penso alla recente inaugurazione della Casa della comunità. Ma sono ancora tanti gli obiettivi e le idee che vorremmo realizzare".

E il sindaco continua: "Sono pronto, insieme alla mia squadra, perché da soli non si va da nessuna parte, a continuare a mettere le mie energie per il bene della nostra Pieve e a continuare questo straordinario viaggio a fianco di tutti i pievesi". Nelle prossime settimane Borsari organizzerà un’assemblea pubblica per presentare ufficialmente ai cittadini la sua candidatura e per dare il via alla campagna elettorale. "Nella prima assemblea e in quelle che seguiranno – aggiunge il sindaco – chiederò il contributo a tutti coloro che saranno disponibili ad unire le tante energie positive dei pievesi per costruire insieme il bene di Pieve".