Il Piccolo Coro dell’Antoniano apre alle audizioni

Quale bambino non ha mai sognato di cantare allo Zecchino d’Oro? Ora è arrivato il momento di dare corpo al sogno: il prossimo 11 aprile si terranno infatti le audizioni per entrare a far parte del Piccolo Coro dell’Antoniano, che dalla sua fondazione, avvenuta nel 1963, ha accolto tra le sue fila circa 1.000 bambini e che ora è pronta ad aprire le sue porte a nuove voci. Intitolato alla memoria della sua fondatrice Mariele Ventre, e oggi diretto da Sabrina Simoni, il Piccolo Coro nasce dal desiderio di diffondere valori quali solidarietà, accoglienza, fraternità attraverso la musica. Ad oggi il coro conta 54 componenti tra i 3 e i 12 anni.

Durante le audizioni, aperte a tutti i bambini e le bambine tra i 3 e i 9 anni, i piccoli verranno ascoltati in gruppi dalla direttrice Sabrina Simoni, che li accompagnerà al pianoforte mentre si esibiranno con un brano a propria scelta, tratto dal repertorio dello Zecchino d’Oro e del Piccolo Coro dell’Antoniano disponibile sul canale YouTube ufficiale. Tutte le informazioni per iscriversi alle audizioni, che si svolgeranno l’11 aprile dalle 16 alle 18 all’Antoniano, in via Guinizelli 3, sono disponibili sul sito di Zecchino d’Oro. É obbligatoria la prenotazione telefonica al numero 051.3940240 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12); non è necessario aver frequentato corsi di canto o di musica.